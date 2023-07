Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR | è attivo il servizio che consente alle PA di verificare i dati anagrafici

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono attivi i servizi che consentonoPubbliche Amministrazioni di controllare in maniera autonoma e gratuita l’esattezza deiacquisiti dai cittadini, direttamente sull’). Così il Ministero per la Pubblica amministrazione in una nota. L'articolo .

leggi anche Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, ecco la nuova piattaforma per trovare lavoro Come scoprire se una persona è davvero laureata

Accesso ai dati dell'Anagrafe Nazionale tramite una piattaforma unica Ministero dell'Interno

La laurea è da sempre un ambito e impegnativo traguardo per moltissime persone, perciò in caso di dubbi sull'effettivo possesso del titolo esistono degli strumenti per fugarli. Scopriamo quali sono.Accesso alle tecnologie, identità digitale, diritto di prendere visione e di estrarre copia di dati: cos’è il domicilio digitale e come può essere utile ai cittadini.