Ammazzato un altro ragazzo con un proiettile di gomma Francia | il punto di non ritorno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ancora un colpo, ancora unmorto. La situazione ormai è fuori controllo. Rischia infatti di gettare ulteriore benzina sul fuoco in unascossa dalle sommosse provocate dalla morte del 17enne Nahel per mano di un agente di polizia a Nanterre, la notizia (diffusasi solo nella notte) della morte di un 27enne, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Marsiglia e per la quale adesso la procura ha aperto un'inchiesta sospettando che sia stata provocata da undiesploso dalle forze dell'ordine. Anche se non è chiaro se la vittima stesse prendendo parte alle dimostrazioni per l'uccisione di Nahel, è certo comunque che sia stata ferita in un luogo dove erano in corso violenti tafferugli. Gli elementi dell'indagine consentono di ritenere "probabile una morte causata da un violento trauma al ...

Francia, il punto di non ritorno: "Ammazzato un altro ragazzo dalla polizia" Liberoquotidiano.it

