Amalfi | aperte le iscrizioni per il micronido | come fare domanda

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ aperto l’avviso pubblico per l’iscrizione dei bambini e delle bambine ai Servizi Socio – Educativi per la Prima Infanzia per l’anno educativo 2023/2024 (nidi e micronidi) presso il Comune di, afferente all’ambito territoriale Piano di Zona S2. Il testo completo dell’Avviso è disponibile sul sito www.pianodizonas2.it, contenente le modalità di presentazione delle domande, che potrà avvenire esclusivamente tramite procedura telematica on line disponibile fino al prossimo 23 luglio 2023, all’indirizzo web https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it. Sono 15 i posti disponibili ad. I Servizi di Nido e Micro-Nido prevedono l’accesso dei bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età. Si tratta di attività educative e sociali che prevedono, altresì, la mensa e il riposo pomeridiano dei piccoli ospiti. Tali ...

Sono 15 i posti disponibili ad Amalfi. I Servizi di Nido e Micro-Nido prevedono l'accesso dei bambini di età compresa tra i 3 ...