Alpine A110 S - La Enstone Edition debutta a Silverstone

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lasvela la, una nuova serie limitata che la Casa francese presenterà in occasione del Gran Premio di Formula 1 di, per rendere omaggio alla scuderia BWTF1 Team impegnata nella gara del prossimo fine settimana. La, che sarà costruita in sole 300 unità numerate, è basata sullaS con motore 1.8 da 300 CV: gli ordini si apriranno immediatamente anche in Italia con prezzi a partire da 87.000 euro. Colori speciali e accessori in carbonio. La serie limitata viene proposta in due varianti opache Grigio Tuono e Argento Mercurio con tetto nero opaco, mentre in opzione è possibile aggiungere anche la Union Jack sul tetto in variante lucida oppure opaca. Di serie sono previsti ...

MOTORE DA 300 CV Questa edizione speciale in serie limitata è basata sul modelloS . Questo significa che troviamo un motore 1.8 turbo benzina 4 cilindri in grado di erogare 300 CV .

