Allerta gialla per forti temporali tra il tardo pomeriggio e la notte di giovedì

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’rischio. Per la giornata di mercoledì 5 luglio previsto sviluppo di rovesci esui rilievi, in possibile estensione alla pianura tra ile lasu6 luglio. In particolare, dalla serata, si attendono fenomeni convettivi sui settori di pianura centro- occidentale, in successivo spostamento verso Est. Seppur in un contesto di minore instabilità rispetto al giorno precedente, i fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità e organizzati in strutture in grado di generareraffiche di vento lineari e grandine di piccole o medie dimensioni. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche localmente ...

Per le prossime ore l'riguarderà per il nostro territorio l'area di pianura, quella del cosiddetto nodo idraulico di Milano. Scatterà alle 18 di mercoledì sera e rimarrà in vigore fino ...BOLOGNA - Ancora meteo. I temporali previsti a partire da questa sera continueranno a battere l'Emilia Romagna fino a domani. Resta quindi l'emessa dalla protezione civile. Le precipitazioni sono date in esaurimento da domani sera mentre venerdì comincerà a fare il suo ingresso l'anticiclone africano anche nella nostra ...05 - 07 - 2023 /protezione civile L'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso l'n. 99/2023. Livello di criticità GIALLO per temporali dalle ore 00:00 del giorno 06.07.2023 alle ore 00:00 07.07.2023 nel territorio ferrarese. Per giovedì 6 luglio sono previste condizioni ...

Previsioni meteo Emilia Romagna 5 luglio, nuova allerta gialla per forti temporali il Resto del Carlino

Per la notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio la Protezione Civile emette un'allerta per nuovi temporali, specialmente nelle zone di pianura. I fenomeni si prevede saranno di entità più lieve rispet ...Bologna, 5 luglio 2023 – Il caldo è in arrivo, ma prima dell’ondata con temperature da record, c’è ancora qualche giorno di pioggia. Per la giornata di giovedì 6 luglio è stata emanata una nuova alle ...