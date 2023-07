Allarme serpenti a Roma | decine di richieste di aiuto | oltre 60 segnalazioni in una settimana

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 luglio 2023)per le strade di. Ad aggirarsi tra le vie della Capitale,a cinghiali e gabbiani sono arrivati anche i rettili. Negli ultimi sette giorni, infatti, sono state60 le chiamate ricevute da Earth, l’associazione che si occupa della tutela giuridica della natura e dei diritti degli animali, per denunciare l’avvistamento di un serpente per le strade della Capitale. Molte persone, infatti,alla paura, non sanno cosa fare o a chi rivolgersi per segnalare l’avvistamento di. In molti casi si tratta di esemplari selvatici, in altri casi diabbandonati dai proprietari in partenza per le vacanze estive, e altri ancora sono fuggiti alla custodia dei proprietari. Come spiegato dall’associazione Earth si ...