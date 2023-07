Alis Ray | dal 7 luglio in radio “Set me free from myself”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dal 72023 in rotazionefonica “SET ME”, il nuovo singolo diRay disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6anche in versione Dolby Atmos. “Set me” è un brano con sonorità rock soul arricchito da cori che ricordano le armonizzazioni gospel. Spiega l’artista a proposito del brano: “Set meparla dei tanti personaggi che vivono dentro di noi. Noi non siamo mai gli stessi, a volte siamo persone carine e gentili e a volte siamo rabbiosi ed arroganti. Chi siamo veramente? Questo o quello? La canzone ci invita a fare una riflessione per accorgerci di quanto detto e far nascere il ...

ALIS RAY: venerdì 7 luglio esce in radio “SET ME FREE FROM ... politicamentecorretto.com

Dal 7 luglio 2023 in rotazione radiofonica “SET ME FREE FROM MYSELF”, il nuovo singolo di Alis Ray disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 luglio anche in versione Dolby Atmos.Dal 7 luglio 2023 in rotazione radiofonica “SET ME FREE FROM MYSELF”, il nuovo singolo di Alis Ray disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 luglio anche in versione Dolby Atmos.