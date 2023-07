Alfa Romeo | nel primo semestre immatricolazioni raddoppiate

(Di mercoledì 5 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) –chiude ilcon due record: a giugno raggiunge una quota di mercato del 2,2%, non succedeva da oltre tre anni, mentre lesonorispetto allo stesso periodo del 2022. Protagonista del mese è stata Tonale, la pluripremiata vettura che ha festeggiato il suocompleanno da leader del segmento C-SUV con circa 2.300e una quota superiore al 7%. Al suo successo ha contribuito la versione top di gamma Plug-in Hybrid Q4 da 280cv, che è già tra i modelli Premium ibridi plug-in preferiti in Italia. Eccellenti anche le performance commerciali di Stelvio che a giugno sfiora l’11% di quota nel segmento D-SUV confermando una crescita continua lungo tutto il ...

TORINO -chiude il primo semestre con due record: a giugno raggiunge una quota di mercato del 2,2%, non succedeva da oltre tre anni, mentre le immatricolazioni sono raddoppiate rispetto allo stesso ...

Consegnata a Roma, presso il Comando Generale dei Carabinieri, la prima Alfa Romeo Tonale che entrerà a far parte della flotta di vetture dell'Arma. Saranno 400 gli esemplari del primo lotto per i nuc ...