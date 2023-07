Alfa Romeo | ecco quando avverrà il reveal della nuova vettura super-sportiva!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Lasportiva dista per arrivare e l’entusiasmo è palpabile tra gli appassionati del marchio italiano,ilDurante il lancio delle nuove Giulia e Stelvio in Cina, il CEO Jean-Philippe Imparato ha annunciato che ilufficiale-sportivail prossimo 30 agosto presso il Museo Storicodi Arese, Milano, nel corso di un evento intitolato “Il coraggio di sognare“. L’attesa è febbrile e carica di incertezze, poiché il modello è stato solo brevemente anticipato con un teaser di pochi millisecondi sulla pagina ...

Nell'ambito del piano strategico Dare Forward di Stellantis e come già annunciato lo scorso ottobre dal gruppo automobilistico, iniziano a essere disponibili ricambi originali per Abarth,, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia essere gestito attraverso il noto modello distributivo Distrigo dal 1° luglio 2023. Dal 1° luglio 2023 i ricambi originali Abarth,, Fiat, ...Da tempo sappiamo chesta lavorando ad una supercar , un modello che viene visto come l'erede spirituale della 33 Stradale. A quanto pare, il momento della sua presentazione si sta avvicinando. Infatti, la casa ...Si allarga lo scandalo della cocaina alla Regione Sicilia. Dopo gli articoli di Repubblica su una misteriosaStelvio, un testimone, un autista di Palazzo dei Normanni, assegnato al deputato questore Nello Dipasquale , avrebbe chiesto di parlare con i magistrati, aprendo così un nuovo fronte dell'...

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha espresso la sua forte opposizione alle normative Euro 7, definendole "una cavolata". Durante un'intervista concess ...60 min fa Da gennaio ad oggi, il servizio Audi charging è passato da 400 mila a 500 mila punti di ricarica in Europa:... Da tempo sappiamo che Alfa Romeo sta lavorando ad una supercar, un modello che ...