Aldo Grasso | “La nuova Mediaset modello Techetecheté Berlinguer è un bluff | Merlino faticherà

... è monocorde, vuole ma non può, la sua voce è un prurito, non distingue il pomeriggio dalla sera, parla, parla anche se non si capisce cosa voglia dire", ha scritto di leisul Corriere . ...... ma dietro le quinte aleggia già il terrore … La solitamente irascibile Alba Parietti questa volta non se l' é presa per le critiche ricevute dache stavolta ha esagerato ...La critica televisiva,, ripete, ancora, sul Corriere della Sera, che 'Cartabianca' era trasmissione di mediocrità assoluta. Al Foglio aveva detto: 'E' negata per la professione'. Gli ...

Aldo Grasso: “La nuova Mediaset modello Techetecheté. Berlinguer ... L'HuffPost

Il critico televisivo commenta il nuovo palinsesto annunciato da Pier Silvio Berlusconi. "Resterà il trash di Signorini. Un colpo azzeccato è lo show ...Segui Tag24 anche sui social Continua la querelle a distanza tra Aldo Grasso e Alessandro Orsini, iniziata lo scorso anno, quando il critico televisivo attaccò il professore in un’intervista rilasciat ...