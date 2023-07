Commenta per primo Demetriodice la sua sul mercato del Milan. L'ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'... 'Ho l'impressione che stia nascendo una squadra più muscolare, ...Commenta per primo Demetriodice la sua sul mercato del Milan. L'ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'... 'Ho l'impressione che stia nascendo una squadra più muscolare, ...

Albertini: “Reijnders ha buoni numeri: uomo giusto per ripartire” Pianeta Milan

Albertini, l'ex centrocampista rossonero ha parlato così della cessione di Tonali e di futuri acquisti rossoneri ...Demetrio Albertini illumina il mercato del Milan tra centrocampo ed attacco: Pulisic un'idea, poi Yunus Musah e Tijjani Reijnders ...