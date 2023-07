Al via i saldi estivi | con regole nuove

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sconti finti… addio. Domani partono i. Parliamo di 3,4 miliardi di euro e per la prima volta si farà shopping scontato condiverse. Dal 1 luglio infatti anche in Italia, con estremo ritardo, è entrata in vigore la Direttiva europea Ombibus, che prevedenorme che tutelano i consumatori. Quindi la novità non è solo la data: ipartono giovedì 6 luglio e non il primo sabato del mese, come eravamo abituati. La novità principale è che leimpediranno gli “sconti farlocchi”. Ogni famiglia spenderà in media 213 euro (95 euro a persona) secondo le stime di Confcommercio, che prevede un valore totale di 3,4 miliardi di euro per la stagione estiva dei. L’attesa è di un + 5% sul 2022. Un italiano su quattro ...

... per la prima volta in Italia tutte le regioni (ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano) prendono ilin contemporanea evitando così un'inutile concorrenza tra territori. "Saranno...Torino Outlet Village, trae Dj set Nella cornice del Premium Outlet torinese, a partire da domani, giovedì 6 luglio, ci sarà ilaiestivi, con aperture straordinarie fino alle 21 ...Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio provincia di Ravenna quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro. In sostanza, si calcola che ogni persona ...

Riceviamo e pubblichiamo. Partono da domani, 6 luglio, i saldi estivi in Campania. Secondo le stime di Confesercenti Campania ben 6 campani su 10 hanno intenzioni di spendere in questi due mesi di sco ...Partono da domani i saldi estivi in Campania. Secondo le stime di Confesercenti Campania ben 6 campani su 10 hanno intenzioni di spendere in questi due mesi di sconti. Insieme a loro milioni di turist ...