(Di mercoledì 5 luglio 2023) In programma il 6 e 7 luglio a Firenze all’interno dell’innovation hub di Nana Bianca, ecco come seguirlodi riferimento per ildeiin Italia arriva alla sua quinta edizione in programma il 6 e 7 luglio a Firenze all’interno dell’innovation hub di Nana Bianca. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei, è organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE. Per la prima volta quest’anno sarà presente alanche una rappresentanza del Ministero della Cultura. “La quinta edizione dell’iniziativasi preannuncia ...

"Per il quinto anno Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission, è a fianco diPlayable, il principale evento del settore dei videogiochi in Italia", ha affermato il Presidente di ...Le preparazioni sono terminate, e IIDEA, Toscana Film Commission e l'Agenzia ICE sono pronte a dare ilalla nuova edizione diPlayable, il principale evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia. L'iniziativa torna dopo il grande successo delle quattro edizioni passate, con ...Terre che fino agli anni Sessanta del Novecento erano coltivate, sono stateabbandonate a ... The post Quando il bosco si fa desertoappeared on ...

Al via First Playable, l'evento business del settore videogiochi italiano Adnkronos

Salvia BioElectronics, a pioneering company focused on neuromodulation for severe migraine, announced the successful first implantation of their paper-thin neuromodulation solution. For the first time ...PRNewswire/ --AudioCodes (NASDAQ: audc ), a leading vendor of advanced communications software, products and produc ...