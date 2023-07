Al MANN aperture serali il 6 | 13 e 20 luglio dalle 19 00 alle 22 30

Da non perdere le grandi mostre Alessandro Magno e ...A Napoli arte sotto le stelle. Ile il Palazzo Reale lanciano treserali nel mese di luglio con biglietto a 3 euro rispettivamente i giovedì 6 - 13 - 20 e i sabati 8 - 15 e 22. Circa 310mila visitatori dall'inizio dell'...Leserali straordinarie saranno ripetute per tutti i giovedì di settembre. Ilapre di sera: gli appuntamenti Il Museo Archelogico di Napoli approfitterà delleserali per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Home » Canali » Cultura » Le sere al Museo archeologico nazionale di Napoli con le mostre Alessandro Magno e Picasso Oltre 310mila visitatori dall’inizio dell’anno (più 45% rispetto al 2022). Con le d ...