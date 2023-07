Al-Ahli | ufficiale il colpo a zero | preso Roberto Firmino

(Di mercoledì 5 luglio 2023) E’ila parametroda parte dell’Al-: ha firmato. Il brasiliano vola in Arabia Saudita L’Al-mette a segno ila costo: è arrivata infatti ufficialmente la firma disul contratto che lo legherà al club saudita. Bobby is here! #Welcomepic.twitter.com/b9uAU3cDas — Al-Saudi Club (@ALFCEN) July 4, 2023 Ad annunciare l’affare è stata la stessa società, alla quale il brasiliano si legherà con un accordo fino al 2026.

Commenta per primo Roberto Firmino è un nuovo giocatore dell' Al. Il brasiliano ex Liverpool è l'ultima stella del calcio europeo a firmare per un club della Saudi Pro League . Per lui è pronto un contratto fino al 2026. Ad annunciare il trasferimento è stato ...IT - L'Al -sonda il terreno per Antonio Conte: ma al momento si tratta di una pista piuttosto ...sarà presentato domani come nuovo allenatore del Paris - Saint Germain.13.51 - Monzala ...L'attaccante brasiliano sta svolgendo le visite mediche prima di firmare un ricco contratto con l'Al. 2023 - 07 - 03 20:00:10 Borussia Dortmund,Nmecha Felix Nmecha è un nuovo ...

Al Ahli, UFFICIALE: arriva Firmino! | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Anche l'ex attaccante del Liverpool sbarca in Arabia Saudita: giocherà nella stessa squadra di Mendy, ex portiere del Chelsea ...L'attaccante Roberto Firmino, dopo aver terminato l'esperienza con il Liverpool, è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Ahl ...