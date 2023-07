Afragola | baby gang lancia bottiglia che sfiora bimbo | “Villa comunale terra di nessuno”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladidie nonostante le nostre numerose proteste ogni sera, quando chiudono i cancelli, vandali eentrano scavalcando fanno uso di droga, si consumano rapporti sessuali, schiamazzi fino a tarda notte, e ultima in ordine cronologico, unadi vetrota nel mio balcone”. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è Nello Di Fiore, artigiano che vive con la sua famiglia in un appartamento che si affaccia all’interno delladi, popoloso comune vicino a Napoli. Lunedì scorso unahato contro il suo ...

Afragola, baby gang lancia bottiglia che sfiora bimbo: "Villa ... anteprima24.it

Salve sono Annalisa ho 22 anni e sono di Afragola Sono una ragazza molto volenterosa nel lavorare e dare una mano Mi offro come servizio per aiuto in casa e anche ...