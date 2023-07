Afghanistan | i talebani chiudono i parrucchieri e i saloni di bellezza per donne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il governo deiha disposto la chiusura, entro un mese, di tutti i negozi die idiper lein. Questa è solo l’ultima della lunga lista di restrizioni per leimposta dai. Iavevano imposto la chiusura deie deidianche la prima volta che il gruppo aveva governato in, tra il 1996 e il 2001. Un portavoce del Ministero del Vizio e della Virtù ha dichiarato alla BBC che gli esercizi commerciali avranno un mese di tempo per adeguarsi alla direttiva, a partire dal 2 luglio, data in cui sono stati informati del provvedimento. Dopo aver ripreso il potere ...

Mentre il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif ha suggerito alla comunità internazionale di 'coinvolgere' i, le Nazioni unite li hanno invece esortati a revocare il divieto ...... perch l'Iran aveva scoperto di avere il petrolio, mentre il cuore dell'era l'...ragione per cui insieme alla mia famiglia e ai miei amici abbiamo cercato di aiutare a fuggire dai...Ancora una volta ina intervenire è il ministero della Prevenzione del Vizio e della Promozione della virtù. ...parrucchieri e saloni di bellezza secondo il nuovo editto emanato dai

La peggiore catastrofe umanitaria al mondo. Il 97 per cento della popolazione al di sotto della povertà. Alle donne è vietato andare a scuola dopo gli 11 anni. Non possono lavorare, non possono uscire ...Il regista, da 18 anni esule per essersi opposto al regime del suo paese, torna a far sentire la sua voce con un film che racconta gli ultimi 45 anni di Iran e Afghanistan ...