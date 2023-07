Adele e i fan che lanciano oggetti ai concerti | «Provate a tirarmi qualcosa e vi uccido» – Il video

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «a tiraresul palco e vi». Cosìha chiesto ironicamente ai fan di smetterla di lanciaresul palco agli artisti. Lo ha fatto con ironia, ma con l’intenzione di far passare un chiaro messaggio. Durante uno dei suoi show al Ceasar’s Palace Hotel & Casino di Las Vegas si è presentata cono uno spara magliette e rivolgendosi ai fan in sala ha chiesto: «Avete notato che ultimamente le persone hanno dimenticato le buone maniere aie hanno cominciato a tirare cose sul palco?». Poi con ironia ha minacciato il pubblico: «Vi sfido a tiraree vi ucciderò», ha detto. Per poi sparare una maglietta alla platea gridando: «Smettetela di tirare cose agli artisti». July 4, 2023 Dai sex toys alle ceneri lanciate a ...

SemplicementeQuesto ha significato molto per me perché sono un grandedi", ha rivelato il musicista. approfondimento John Frusciante, le tappe della carriera del chitarrista dei RHCP Flea parla del ...Questo ha significato molto per me perché sono un grandedi." Flea si è inoltre detto convinto che il futuro della band rimane luminoso. "Io so che tutti teniamo molto alla musica e tutti ...

Adele e i fan che lanciano oggetti ai concerti: «Provate a tirarmi ... Open

Adele ha commentato con ironia i recenti episodi di fan che, durante i concerti dei loro artisti preferiti, lanciano sul palco oggetti alquanto surreali ...Il grande sogno del bassista è quindi quello di rimettere mano alle registrazioni, incidendo nuovamente quella prima pietra del grande muro dei Red Hot Chili Peppers. “Ho spesso voluto tornare ...