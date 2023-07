Adela G Lingurar | suicida a 33 anni | dopo la denuncia all’ex violento | il macabro addio dell’uomo su Fb

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Gabriela, 33, si è impiccata in casa ed è stata ritrovata senza vita dai carabinieri di Caltanissetta. La donna viveva a Riesi, in Sicilia, e si ètaaverto per stalking l’ex fidanzato, Razvan Birzoi, 26, che si trovava ai domiciliari. L’uomo, infatti, stava già scontando una pena di 11per violenze sessuali, minacce e maltrattamenti nei confronti della compagna. Da qualche tempo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti e i tabulati analizzati nel corso delle indagini, l’uomo aveva ricominciato a sentirsi telefonicamente con la 33enne che, nel corso delle ultime settimane, lo aveva segnalato nuovamente alla polizia.Gabriela, infatti, mercoledì 28 ...

Riesi, fa condannare il compagno poi si suicida. Femminicidio indotto TGLA7

Il 28 giugno era tornata a denunciare per stalking l’ex che aveva già fatto condannare in primo grado e in appello a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte. Una richiesta d ...Neanche i tempi record delle giustizia per mandare in carcere l'uomo sono riusciti a salvare l'ennesima donna vittima di violenza ...