(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il futuro dei piloti della Ferrari è incerto, rumors insistenti dell’del monegasco,chiarisce la situazione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quando le cose non vanno bene è facile cogliere in ogni sguardo di malessere o insoddisfazione la voglia di cambiare aria. Anche Charlesè caduto in questa spirale dopo l’inizio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... nuovi volti, conferme e cessioni - Verstappen domina anche a casa Red Bull,secondo - World Cup Pallanuoto, Italia battuta in finale - Nations League Volley, azzurre alle Finals -a ...Con l'dell'ingegnere reggiano anche altre figure hanno lasciato Maranello nei primi mesi del ... un qualcosa che ha limitato e non poco le performance in gara die Sainz. Per correggere ...... dopo il quarto e il quinto posto ottenuti da Charlese Carlos Sainz al termine di una ... Dopo l'di David Sanchez - che si unirà alla McLaren - e la telenovela riguardante Laurent Mekies - ...

Addio Leclerc, arriva l’annuncio di Vasseur: stupore generale, nessuno se lo aspettava Sport News.eu

Leclerc sorride, Sainz un po' meno: "Sono frustrato. Il pit stop mi ha penalizzato, non era il risultato che volevo qui" ...Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari, si sfoga un po’ prima della partenza per l’Austria, dove ci sarà il GP domenica Nonostante la Ferrari, non abbia vinto ancora un Gran Premio, ed ha ...