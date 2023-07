Ritorna Le Iene , ma alla conduzione si alterneranno Max Angioini e Veronica Gentili: confermato perciò l'diRodriguez. Sulla conferma de Le Iene, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: ...E torna anche 'Tu si que vales' condotto daRodriguez, con in più una new entry direttamente ... Grande ritorno per Gabriel Garko che interpreterà la fiction 'Se potessi dirti'. Da segnalare ...Un tema fondamentale della presentazione dei palinsesti di Canale 5 è costituito dall'di ... Novità anche sul fronte di Italia 1 che, come per Tu Sì Que Vales , deve rinunciare aRodriguez ...

Addio Belen Rodriguez, a "Le Iene" arriva Veronica Gentili. Ecco chi è Gazzetta del Sud

Belen Rodriguez fuori da Mediaset, cosa è successo Ecco i dettagli e la frecciatina della showgirl argentina!Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno superato la crisi: "erano vicini all'addio" ma sono riusciti a trovare un punto d'incontro.