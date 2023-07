Ad aeroporto Amsterdam cancellati 300 voli per maltempo

Circa 300 voli sono stati cancellati all'Schiphol diin seguito alle forti raffiche di vento che rendono difficolti decolli e atterraggi. Un portavoce del principale scalo aereo olandese ha detto che la situazione ...L'diSchiphol sta subendo significative interruzioni delle sue operazioni di volo a causa della tempesta Poly, la peggiore nella storia del paese con venti fino a 146 kilometri orari.Questo vale sia per i voli in arrivo che per quelli in partenza", fa sapere l'di Schilpol. Anche la compagnia ferroviaria Ns ha limitato il traffico di treni nelle regioni interessate dalla ...(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - Circa 300 voli sono stati cancellati all'aeroporto Schiphol di Amsterdam in seguito alle forti raffiche di vento che rendono difficolti decolli e atterraggi. Un portavoce ...BRUXELLES - Circa 300 voli sono stati cancellati all'aeroporto Schiphol di Amsterdam in seguito alle forti raffiche di vento che rendono difficolti decolli e atterraggi. Un portavoce del principale sc ...