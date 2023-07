Acqua | Palermo Acea | Tecnologia può aiutare a migliorare gestione risorsa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “Il tema idrico è una priorità del Paese. L'condiziona indirettamente il Pil ma anche l'economia del mare; è determinante non solo per il settore agricolo ma anche per quello industriale. Su questo il governo ha varato degli interventi importanti. L'obiettivo è definire investimenti nazionali significativi". Così l'amministratore delegato di, Fabrizio, a margine dell'Assemblea Nazionale Anbi 2023 'Disponibilità d'e Sicurezza dei territori'. "L'è attualmente impegnata nel più grosso investimento sull'idrico in Italia che è il raddoppio del Peschiera - ricorda - A fronte di questo è necessario fare altri interventi, come la valorizzazione degli invasi (che può attenuare il problema) e investimenti sulle tecnologie che, se applicate, consentono di ...