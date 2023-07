++ Accordo col Psg | Galtier via dopo un anno ++

Nello specifico Mediaset, inizialmente, aveva intenzione di "continuare l'per i due anni ...budget che man mano si era ridotto chi chiamavo Secondo: io da anni conduco 'Pomeriggio 5'...E' divorzio tra il Psg e Christophe Galtier. Dopo un anno sulla panchina dei parigini, il tecnico lascia il suo incarico a seguito del fallimento in Champions: la notizia dell'club parigino per la rescissione arriva nei giorni delle polemiche per l'arresto con accusa di discriminazione razziale. Secondo fonti del club, citate dall'Afp, in giornata sara' ...Il manager incontra il consulente Restelli e Marco Leonardi, che vorrebbero continuare l'... 'Primo:budget che man mano si era ridotto chi chiamavo Secondo: io da anni conduco Pomeriggio ...

Inter, Frattesi in pugno: c'è l'accordo col Sassuolo e il giocatore. News di calciomercato Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In una recente intervista a "La Repubblica", per la prima volta Barbara D'Urso ha voluto commentare il suo addio dalla conduzione di "Pomeriggio Cinque".