Parlando all'assemblea dell'ha espresso la disponibilità delle banche per allungare la durata dei mutui variabili e 'congelare' così la rata per chi è in regola nei pagamenti. Ma ha ...Lo ha affermato Antonio, presidente dell'(Associazione bancaria italiana) all'assemblea annuale. "Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi d'...I tempi negoziali Pur essendo l'impegno sul contratto determinante, come ha sottolineato il presidente dell'Antonionel corso dell'assemblea, tuttavia, l'insieme delle richieste chiederà ...

Abi, Patuelli: rischi evidenti per il credito, banche disponibili ad allungare rate mutui Il Sole 24 ORE

Abi: “Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in ..."Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i p ...