Abi | Patuelli | banche garantiscono liquidità a imprese e famiglie

In Italia "le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di credito e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, cui hanno fatto e fanno ...

Lo dice il Presidente dell', Antonio, nel suo discorso all'assemblea dell'Associazione bancaria italiana. Il nuovo contratto, ha aggiunto, sara' il banco di prova per testare le "...Lo ha detto il presidente dell'Antonioall'assemblea dell'associazione bancaria sottolineando tuttavia che "le banche sono impegnate nel garantire cospicui livelli di liquidità anche a ...Fondamentali sono i sistemi di garanzia dei crediti - ha avvertito il presidente dell'- che debbono proseguire assieme alla legislazione agevolativa per le imprese, il Mezzogiorno e per l'...

ABI, Patuelli: lotta a inflazione non dipende solo da BCE, rischi per credito Borsa Italiana

Abi: “Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in ..."Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i p ...