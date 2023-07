Abi | Banche disponibili ad allungare la durata dei mutui

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Leggi Anche Abi: tassi sui nuoviancora in forte rialzo, al 4,24% 'Cambiare le regole per chi è in ritardo coi pagamenti' Patuelli ha chiesto 'un cambio delle regole rigide, troppo rigide' dell'...

- - > . "Lein Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in ... Così stamattina il presidente dell'Antonio Patuelli all'assemblea dell'Associazione ...Leggi Anche Confindustria: 'Segnali di indebolimento dell'economia, la crescita è fragile' 'Legarantiscono liquidità a imprese e famiglie' Secondo il numero uno dell', le'sono ......dell', Antonio Patuelli, parlando all'assemblea annuale dell'Associazione risponde a quanto detto ieri da Matteo Salvini , ovvero che il governo e il Tesoro starebbero valutando con leun ...

Contratto bancari, Abi in stallo sulla strategia del rinnovo Il Sole 24 ORE

"I rischi e le sfide per le banche non finiscono mai. La lotta all'inflazione è la priorità non solo delle banche centrale.In occasione dell'Assemblea annuale dell'Abi, il Presidente, Antonio Patuelli ha fatto il punto sulle sfide per il settore e non solo.