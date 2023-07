A Villa Pignatelli “Musica sotto le stelle” | 7 concerti dal 7 luglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “le”, 7dal 7nella splendida cornice di, organizzati dall’Associazione Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania ed il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Il fermento che si vive a Napoli in questi giorni, è più vivo che mai, e lo testimonia anche quest’ultima e

Nello scenario dellaalla Riviera di Chiaia, "Musica sotto le stelle" inizia la sua programmazione con il concerto del Quartetto Eos (venerdì 7 luglio, ore 20.30), ensemble vincitore ......"Willy" Caspani Cristiano Milia Dax & Crilly Diletta Ida De Robertis Egidio "Infinity"...Cireddu Simone Giuri Simone Morandini Stefano Belli Stefano Galletti Stefano Stocco Stefano...... accusato di aver cedere droga all'interno del suo ristorante aZito una stretta cerchia di ... piazza Sant'Oliva e via Aragona di. 'Il secondo dei manifesti - continua la nota - invece ...Inizia a Napoli, nella splendida cornice del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, la programmazione di “Musica sotto le stelle”. Sette concerti in rassegna, dal prossimo venerdì 7 luglio, organizzat ...23esima edizione di Doppio Sogno nella suggestiva Villa Pignatelli di Napoli: ecco le nove serate in programma ...