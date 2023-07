A testa in giù per tre ore | paura sulle montagne russe

Panico nelle montagne russe nel Wisconsin, Gli otto passeggeri, sette dei quali bambini, sono rimasti sospesi per almeno tre ore, ain, a causa di un malfunzionamento della giostra. Poi per fortuna sono arrivati i soccorsi e i malcapitati hanno potuto rimettere i piedi per terra 5 luglio 2023Otto passeggeri, sette dei quali bambini, sono rimasti sospesi per almeno tre ore, ain, a causa di un malfunzionamento delle montagne russe al Forest County Festival di Crandon, nel Wisconsin . 'C'è stato un guasto meccanico e la corsa si è bloccata in posizione verticale. ...... precisa) e non si stanca di macinare passi su eper lo stabilimento dalle sette di mattina ...da una macchina ad alta pressione da 180 tonnellate un quadratino di pelle trasformato in una...

Bloccati a testa in giù sulle montagne russe: l’incubo dei passeggeri Corriere TV