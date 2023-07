A Prysmian progetto per il potenziamento delle reti energetiche del Regno Unito

Così in una nota del gruppo italiano leader nei business energia e telecomunicazioni, in cui si spiega che "a seguito della selezione a maggio 2023 dicome preferred bidder esclusivo, l'...... Sales Team Manager Offshore Wind di- Siamo molto lieti e orgogliosi di essere stati scelti ancora una volta per realizzare uncosì sfidante e supportare Orsted nel soddisfare l'...Ilcomprende circa 280 km di cavi inter - array da 66 kV con isolamento in XLPE, a ...non ha comunicato i dettagli finanziari del contratto.

Le nuove connessioni pianificate dalle società proprietarie permetterà il potenziamento della rete di trasmissione e un incremento dei flussi di energia rinnovabile dal nord del paese ...(Teleborsa) - Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata una nuova commessa assegnata da Orsted Wind Power p ...