A che ora e perché il messaggio del sistema di allarme pubblico italiano oggi 5 luglio in Sicilia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ci siamo, con un nuovo test. A che ora eundeldiarriverà sui telefoni di tutte le persone che si trovano attualmente in? Meglio informarsi su un alert che rischia di spaventare molti nel corso della mattinata odierna. Per rispondere subito al dubbio sul quando ildeldifarà la sua comparsa sui telefoni, è giusto dire che l’invio è previsto esattamente alle ore 12. Come accaduto già in Toscana il 28 giugno e poi in Sardegna il giorno 30 giugno, è in prova ildella Protezione Civile per avvisare la ...