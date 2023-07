5 attacchi di squali in due giorni | scatta l’allarme nello Stato di New York | forni in azione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Allarmea New. In duecinque bagnanti sono stati aggrediti da uno squalodi New. Più precisamente, riferiscono le autorità locali, al largo di Fire Island (Sud di Long Island) e delle Hamptons (Est di Long Island). Da quanto si apprende le vittime hanno riportato ferite di varie gravità agli arti, nessuno però, per fortuna, è in pericolo di vita. Tra le persone aggredite anche un 15enne che stava facendo surf al largo di Fire Island. All’adolescente lo squalo ha morso le dita dei piedi e il tallone sinistro, tuttavia èin grado di nuotare sino a riva e sfuggire all’attacco. E qui, come racconta la polizia locale, èaiutato da un altro bagnate che gli ha prele prime cure mediche in ...