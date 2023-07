4 Luglio 2023 – Un ventisettenne muore durante manifestazioni a Marsiglia a causa di proiettile sparato dalla polizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un uomo di 27 anni è morto nella notte fra sabato e domenica aper il probabile “shock violento a livello del torace”to da undi “tipo flash-ball”, usato. Un giudice federale della Louisiana ha stabilito che l’Amministrazione Biden avrebbe violato il Primo Emendamento della Costituzione.la pandemia avrebbe fatto pressioni indebite sulle aziende di social media per rimuovere i post che diffondevano disinformazione e fake news sul Covid-19, sulle elezioni e su altri temi controversi. Dopo che la famiglia di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso da un poliziotto a Nanterre, ha sporto denuncia nei confronti di Jean Messiha, l’ideatore della raccolta fondi per il poliziotto che haproprio al 17enne, l’ex portavoce di ...

L'attuale contratto, che riguarda circa 340.000 lavoratori, scadrà a fine. Se non si raggiungerà un accordo, i lavoratori hanno già minacciato uno sciopero, il primo dal 1997.Tre persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite negli Stati Uniti in un'altra sparatoria di massa il giorno dell'indipendenza, poco prima della mezzanotte di ieri, in Louisiana. Lo riferisce ...... nel nord Barese, avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21, era nato a Cerignola (Foggia) e risiedeva a Canosa di Puglia. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuto un equipaggio dell'...

Microsoft ha annunciato i primi giochi nel catalogo Xbox Game Pass per luglio 2023, che comprendono anche GTA 5 ed Exoprimal.Alla Federico II, l'Università degli studi di Napoli, c'è un nuovo corso di laurea magistrale: è stato presentato oggi, mercoledì 5 luglio, il corso in Criminological, investigtive, counter cybercrime ...