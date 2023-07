(Di mercoledì 5 luglio 2023) Secondo nuove voci, Sony Pictures starebbe sviluppando un filmdi 21incentrato sul personaggio di. Secondo nuovi rumor, Sony Pictures starebbe sviluppando un filmdi 21incentrato su Molly Tracey, interpretata dal premio Oscarnella commedia poliziesca del 2012. A riferire la novità è l'insider Daniel Richtman (tramite World of Reel). Ulteriori dettagli sul presunto progetto sono ancora tenuti nascosti, ma questa non è la prima volta che lo studio tenta di sviluppare unoal femminile ispirato al celebre buddy cop serie tv degli anni '80. Nel 2018, è stato riferito che Tiffany Haddish e Awkwafina erano in trattative per interpretare ...

21 Jump Street: Brie Larson protagonista dello spinoff Movieplayer

