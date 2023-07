Zuppi | “Ho raccontato al Papa della missione a Mosca”

(Di martedì 4 luglio 2023) “Si hoFrancesco”. Ha rivelato il cardinale Matteo Maria, presidenteCei, arcivescovo di Bologna e inviato speciale delper ladi pace in favore dell’Ucraina, ai cronisti. Il cardinaleha spiegato attentamente che la sua tappa aè stata incentrata in particolar L'articolo proviene da Il Difforme.

ha spiegato che la sua tappa a Mosca è stata incentrata in particolare sul dossier dei bambini ucraini deportati: "Speriamo che si cominci dai più piccoli da quelli che sono più fragili". Alla ...Chi hala visita dicome un flop perché è stato ricevuto "soltanto" dal patriarca Kirill, probabilmente ignora la storia delle relazioni ecumeniche tra Chiesa cattolica e Chiesa ...Forse è questa la sapienza che vuole indicarci Matteo Maria, di trovare nelle nostre storie quello che non finisce. Filippo e Tony hanno lasciato a noi una traccia di quanto hanno...

Zuppi, 'ho raccontato al Papa della missione in Ucraina' Agenzia ANSA

"Si ho relazionato al Papa" sulla missione a Mosca. È quanto ha detto ai cronisti il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arcivescovo di Bologna e inviato speciale del Papa per la missione di ...Il porporato, fra i miei più cari amici, sta davvero facendo l’impossibile per trovare la via della pace. In questi giorni è in Russia, inviato da Papa Francesco. Il gelo di Vladimir Putin non ha cert ...