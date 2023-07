Zuppi ha visto il Papa e ha parlato della missione

Leggi su agi

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - Il cardinale Matteo, presidenteCei e inviato diFrancesco in Ucraina e in Russia ha confermato di averil Pontefice per riferirglidi pace. "Sì", ha risposto ai giornalisti a margine di una presentazione del nuovo libro di Andrea Riccardi. "Dobbiamo vedere come si riesce ad avviare il meccanismo per i bambini e aiutare la parte umanitaria, in particolare i bambini che devono poter tornare in Ucraina", ha sottolineato. "Il prossimo passo sarà prima la verifica dei bambini e poi vedere come farli tornare, a partire dai più fragili".