Instagram "" ancora TikTok mettendo a disposizione una nuova funzione per i suoi utenti: il social network ... come rivelato dallo stesso, in occasione della presentazione dei risultati ...che mostra le magnifiche e progressive sorti di Meta sembra che abbiano comprato i ... Il problema, che chinon vede, è nella promessa. Che è furba, perché sicuramente dietro c'è mezza ...... dal momento che, seppur con qualità ridotta, il social network di Markha sempre ... nella scheda " Richiedi una", tocca " Deseleziona tutto " e, come prima, seleziona solo la voce " ...

Zuckerberg "copia" Musk: arriva Threads, il nuovo social come Twitter ilGiornale.it

Stando a quanto rilevato dallo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, l'app dovrebbe essere disponibile a partire da giovedì 6 luglio ...