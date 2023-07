Zaporizhzhia | Russia | “Ucraina attaccherà centrale” Kiev | “Falso”

... "È in corso una guerra ibrida contro la" 2023 - 07 - 04 21:27:37 Mosca: Kiev stanotte attaccherà la centrale nucleare diLe forze armate ucraine cercheranno di attaccare la ......a ordigni esplosivi sul tetto esterno del terzo e quarto reattore della centrale di. ... L'Ucraina non riceverà aerei da combattimento fino a quando la controffensiva contro lanon ...La situazione in Ucraina L'Ucraina non commenta mai le operazioni fatte in, ma il portavoce ... PreoccupaEd a preoccupare e' di nuovol'agenzia russa Tass riferisce che ...I media russi e i canali Telegram stanno facendo disinformazione ... Non emergono criticità per la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalle immagini satellitari inedite raccolte dall'intelligence ...Dal fronte della guerra tra Russia e Ucraina arriva un importante aggiornamento su uno degli snodi cruciali del conflitto. Non emergono infatti ...