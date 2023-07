Zalewski a Ibiza canta cori anti Napoli | ' Vesuvio erutta' Il video è virale sui social

(Di martedì 4 luglio 2023) L'estate 2023 verrà ricordata forse come quella deida stadio. Dopo quelliJuve al matrimonio dell'interista Alessandro Bastoni , tocca a quelli: stavolta il protagonista, in ...

Dopo quelli anti Juve al matrimonio dell'interista Alessandro Bastoni , tocca a quelli anti Napoli : stavolta il protagonista, in vacanza acon gli amici, è Nicola, giovane esterno ...Dopo quelli anti Juve al matrimonio dell'interista Alessandro Bastoni , tocca a quelli anti Napoli : stavolta il protagonista, in vacanza acon gli amici, è Nicola, giovane esterno ...Dopo quelli anti Juve al matrimonio dell'interista Alessandro Bastoni, tocca a quelli anti Napoli: stavolta il protagonista, in vacanza a Ibiza con gli amici, è Nicola Zalewski, giovane esterno della ...Nicola Zalewski e l’incontro con Phil Foden Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Zalewski (@nico_zale) Nicola Zalewski protagonista di un incontro speciale: l’esterno della ...