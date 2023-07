Yann LeCun Meta | «Il 95% dei messaggi di odio sui social cancellato grazie all’intelligenza artificiale» – L’intervista

(Di martedì 4 luglio 2023) Mentre Goldman Sachs metteva in guardia contro i 300 milioni di posti di lavoro che potrebbero andare persi a causa dell’intelligenzaprofessava la calma, sostenendo che l’AI, a discapito del nome, non è poi così intelligente. Vincitore del premio Turing nel 2018, tra i pionieri del machine learning, docente alla New York University, lo scienziato francese classe 1960 è da dieci anni Chief AI Scientist di. Ieri, 3 luglio, ha ricevuto la laurea ad honorem dall’Università di Siena ed è stato ospite d’onore dell’evento SAIConference, dedicato al rapporto tra etica e futuro. Le sue opinioni si discostano da quelle di molti altri grandi nomi del settore, che non solo vedono nell’AI – oltre che una grande opportunità – un pericolo da domare, ma addirittura un rischio di estinzione per genere ...

Il professor Marco Gori, docente della facoltà di Ingegneria, nella sua Laudatio per la laurea honoris causa conferita a Yann LeCun, ha esaltato i contributi che il docente della New York University, ...Lo scienziato francese naturalizzato statunitense annuncia anche la collaborazione con la fondazione di ricerca SaiHub per realizzare il primo supercomputer italiano specializzato in materia ...