(Di martedì 4 luglio 2023) Il presidente Xi Jinping ha sollecitato gli sforzi "a tutela della pace regionale". Parlando al summit della Sco (l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai) in modalità virtuale, Xi ha ...

Il presidente cinese si è impegnato a collaborare con i paesi dellaper "opporsi al protezionismo". "Occorre rafforzare gli scambi e l'apprendimento reciproco", ha proseguito il leader comunista, ......beneficia attualmente la società slovacca Slovnaft " una filiale dell'ungherese MOL " per... India : Vertice virtuale dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (); ...Il presidente cinese si è impegnato a collaborare con i paesi dellaper "opporsi al protezionismo". "Occorre rafforzare gli scambi e l'apprendimento reciproco", ha proseguito il leader comunista, ...

Xi a Sco, garantire sicurezza e puntare a ripresa economia - Asia Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...L’ambasciatore Usa Tracy visita in carcereil giornalista del Wsj Gershkovich arrestato per spionaggio: «Sta bene» | Le notizie sulla guerra di martedì 4 luglio, in diretta ...