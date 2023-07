(Di martedì 4 luglio 2023), stella del PSV, è tra i protagonisti del calciomercato estivo: il PSG ha una clausola di ricompra, maa lui Ildiè unicamente nelle sue mani. Come riportato da Sport, la stellina del PSV è seguito da molti club, il primo di questi il PSG che fino al 31 luglio ha una clausola di ricompra a 6 milioni. Non mancano però altri estimatori: Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Borussia Dortmund e Lipsia. Il nuovo tecnico della squadra della Philips, Peter Bosz, ha parlato così della situazione del giovane attaccante: «Ho parlato con lui, è stata una conversazione positiva, ma alla fine dovrà decidere lui».

Xavi Simons, per il futuro l'ultima parola spetta a lui

