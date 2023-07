WWE | Finn Balor rovina il tentativo di Damian Priest di incassare la valigetta

WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vsBálor : Il visionario si è preso a Night of Champions il titolo che è stato re - introdotto ...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vsBálor : Il visionario si è preso a Night of Champions il titolo che è stato re - introdotto ...

Finn Bálor: “Il Demon è diventato un impedimento in WWE” World Wrestling

Dopo averlo visto nel match contro Cody Rhodes a Londra, arriva una nuova fase per il membro della Judgment Day ...Worse, Rollins’ new world title is playing a supporting role to Judgment Day drama. Seth escaped with his title intact both times, but the focus Monday night was on Balor and Priest, not the world ...