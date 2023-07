E'dopo sette anni El Nino, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale ... Lo annuncia con un comunicato l'Organizzazione meteorologica internazionale (). "L'arrivo del ......settimane così da abbandonare - almeno per qualche giorno - l'ombrello e dare il benai ... Stando Organizzazione Meteorologica Mondiale (), infatti, i prossimi 5 anni a partire da quest'...... fonte) che un po' alla volta, di generazione in generazione, dovrebbe assomigliare sempre più ...gli animali e l'ambiente che ci circonda "Il tema della clonazione non è nuovo ma èd'...

Wmo, è tornato El Nino, rischio di caldo record - Ultima Ora Agenzia ANSA

E' tornato dopo sette anni El Nino, il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, che può portare caldo record in varie parti del mondo. Lo annuncia con un comu ...