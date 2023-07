Wimbledon | vince la pioggia gli incontri del 4 luglio | sospesi i match degli Azzurri

(Di martedì 4 luglio 2023) Londra – Il maltempo ferma il derby azzurro nel primo turno a. Dopo aver giocato il set d’apertura, sia Sonego (che lo aveva vinto per 6-7 al tie-break) che Berrettini hanno dovuto arrendersi allaal secondo set (che stava sullo 0-0). La partita tra i due è stata sospesa e sarà ripresa domani. Ma non solo. Saltano anche gli altriin programma ealtri. Camila Giorgi, Matteo Arnaldi, Marco Cecchinato, Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Elisabetta Cocciaretto. Le partite cancellate nel dettaglio sono state le seguenti: Jarry-Cecchinato Arnaldi-Carballes Baena Paolini-Kvitova Gracheva-Giorgi (foto@supertennistv.it-Lolli) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Giornata piovosa a. Si gioca solo al coperto sul centrale e sul campo 1. La campionessa in carica Elena Rybakinain rimonta su Rogers al terzo set. 4 - 6 6 - 1 6 - 2 il punteggio a favore della kazaka ...Nel giorno di Alcaraz, standing ovation per Roger Federer che torna sul Centrale diper la prima volta dopo lannuncio del ritiro. Gli organizzatori del terzo Slam della stagione hanno ...Sir Murray domina e6 - 3, 6 - 0, 6 - 1 in oltre due ore di partita. Tanti scambi equilibrati,... La wild card diaveva pianto dall'emozione al momento del sorteggio: si sarà goduto il ...

Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz in quel di Wimbledon. L'iberico si è imposto nel primo turno in tre rapidi set (6-0, 6-2, 7-5) sul transalpino Jeremy Chardy. Le parole dell'iberico riportate da ...Cancellati i match sui campi secondari: nel primo martedì dei Championships si gioca (con tetto) solamente sul Campo Centrale e sul Campo 1 ...