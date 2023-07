Wimbledon | le tenniste possono finalmente indossare pantaloncini scuri

(Di martedì 4 luglio 2023) Non solo bianco. Il rigoroso codice di abbigliamento in total white imposto a, in occasione del rinomato torneo, allefemminili, per la prima volta nella storia è stato aggiornato. Sui campi d’erba di Londra, dove negli ultimi 146 anni, i migliori tennisti e le miglioridel mondo si sono affrontati per aggiudicarsi il titolo di campione e campionessa, si fanno importanti passi avanti anche al di là dello sport. Venus Williams acon un completo bianco, in conformità con il rigoroso codice di abbigliamentoNell’ edizione 2023, infatti, le giocatricidi colore scuro, un cambiamento che ha l’obiettivo di alleviare l’ansia da ciclo mestruale. Rimane, tuttavia, il vincolo della lunghezza: gli indumenti non ...

la madre del giocatore Andy Murray, a promuovere e sostenere questo cambiamento nel look delle giocatrici di tennis. Alcune tenniste avevano denunciato la preoccupazione che tracce di sangue potessero essere visibili. Dopo la possibilità per le tenniste di non vestirsi di bianco durante il periodo del ciclo, infatti le tenniste potranno indossare biancheria intima di altri colori più scuri. A Wimbledon la regola dell'abbigliamento bianco esiste dall'Ottocento e fu introdotta per fare in modo che si vedessero

