Wimbledon | la pioggia stravolge tutto | vittorie per Alcaraz e Murray Rivivi la diretta

(REGNO UNITO) - Maltempo protagonista a, salta quasi tutto il programma odierno, compreso il derby azzurro tra Berrettini e Sonego . Avanzano Alcaraz, Murray e Norrie, Halys elimina Evans, Etcheverry batte Zapata Miralles: Segui ...Nessun match è finito sui campi senza tetto. E' questa la triste realtà di una giornata destinata a passare agli annali. Perlarimane una costante assoluta che accompagna la storia di un torneo ultracentenario. Nel "TheCompendium", ideato dal leggendario bibliotecario Alan Little , c'è un ...12 azzurri in campo, anche Musetti presente sul campo 18, sul Centrale Djokovic e Swiatek Non c'èche si rispetti senza la: l'acqua londinese è stata la principale protagonista della seconda giornata del tabellone principale, vedendo concludersi solo gli incontri previsti nei due ...

La pioggia tormenta Wimbledon Non c'è problema, asciuga Djokovic (VIDEO) Tennis Fever

La pioggia ha stravolto il programma della seconda giornata di Wimbledon, in cui si è celebrato il Federer Day. Davanti agli occhi di King Roger e della principessa Kate hanno potuto concludersi solo ...Lo spagnolo batte Chardy 3-0 in meno di due ore, il diluvio blocca gran parte dei match pomeridiani, compreso il derby azzurro ...