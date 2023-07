Wimbledon cambia la regola del bianco | chi ha le mestruazioni potrà gareggiare con biancheria colorata

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo anni di proteste,il suo rigido dress code e ladel: alle tenniste con lesarà consentito diconintima. Lo scrive The Athletic. “Per la prima volta, le regole del 2023 consentono allaintima delle giocatrici di avere un colore diverso dalcome parte di unmento votato lo scorso novembre per aiutare ad alleviare l’ansia delleper coloro che partecipano. Questomento vale anche per l’evento junior singles delle ragazze”. Unmento epocale per un torneo che prevedeva ladelanche ...

D: La tua preparazione anon è stata l'ideale: ti sei ritirata da Parigi, non hai potuto ... Poi sull'erba tuttorapidamente: sotto di un break non è facile rimontare. Credo che anche ...Non tutto resta uguale dove niente. Alcuni riti disono mutati durante le edizioni in pandemia. Niente queue, per esempio, la coda sui marciapiedi per la razione quotidiana dei ...Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz che, nel match valevole per il primo turno di2023 , si sbarazza in tre set del francese Jeremy Chardy mediante il punteggio di 6 - 0 6 -...non, ...

Wimbledon cambia regole per l'abbigliamento intimo delle tenniste ... Sport Fanpage

Al debutto sul Centrale di Wimbledon il tennista altoatesino ha sfoggiato un borsone di lusso Gucci personalizzato, che ha fatto molto discutere sui social ...La campionessa in carica analizza la sua prova in conferenza stampa: “All’inizio non mi muovevo bene, forse ero tesa per Roger in tribuna” Elena Rybakina debutta soffrendo contro Shelby Rogers: la cam ...