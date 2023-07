Wimbledon 2023 | Lorenzo Sonego | “Peccato esordire contro Berrettini | oggi lo vedrò solo come un avversario”

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) Il match valevole per il primo turno del torneo ditrae Matteonon potrà essere una sfida “normale”. Non tanto perchè metterà di fronte due italiani e nemmeno perchè da una parte e dall’altra della rete si troveranno due grandi amici. No, la partita tra i due nostri portacolori sarà delicatissima per il ricordo di quanto avvenuto a Stoccarda non più tardi di tre settimane fa. Un 61 62 in favore del tennista torinese, che si era concluso conche usciva dal campo sofferente e in una vera e propria crisi di pianto. Uno shock sia per gli spettatori, sia perche non aveva potuto godersi a pieno quella vittoria. Ora i due amici-rivali saranno di fronte anche ai Championships. Un primo turno letteralmente fratricida ...