Wimbledon 2023 | Jannik Sinner | “Devo essere aggressivo sull’erba | e sulla mia crescita fisica dico…”

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) Buona la prima per. L’altoatesino (n.8 del mondo) ha sconfitto piuttosto agevolmente l’argentino Juan Manuel Cerundo (n.111 ATP), fratello minore di Francisco, con il punteggio di 6-2 6-2 6-2. Uno score che descrive in maniera chiara l’andamento del confronto: partita mai in discussione, in cuiha avuto sempre il pallino del gioco in mano ed espresso un tennis convincente. Certo, i limiti di Cerundolo sono stati evidenti e la differente velocità di palla tra i due ha rappresentato il vero fattore discriminante. Una buona risposta per, giunto a questo torneo tra tanti dubbi, considerato il problema fisico avuto ad Halle, che l’ha costretto al ritiro nei quarti di finale, senza dimenticare prestazioni negli ultimi due mesi al di sotto delle aspettative. “Negli ...